Dois homens entraram armados em uma barbearia localizada no bairro Abrão Alab no início da noite de ontem, 19. Após anunciar o assalto, eles recolheram pertencentes de clientes, em um verdadeiro arrastão. Os criminosos deixaram a cena do crime a pé.

A Polícia Militar do Acre foi acionada para atender a ocorrência. Militares do 4º Batalhão fizeram uma varredura na área para localizar os criminosos. Eles foram detidos no bairro Novo Horizonte, região da Floresta.

Com eles, foi apreendido um revolver 38 municiado, além dos objetos das vítimas.

Os dois foram encaminhados à Delegacia Central de Flagrantes para prestar depoimento ao delegado plantonista.





