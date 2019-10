A reportagem, a assessoria de comunicação da Energisa afirmou que as demandas do MP-AC e Procon vão ser atendidas pela empresa.

Indignados com os valores cobrados no talão de energia, consumidores chegaram a ocupar o saguão da Energisa, no último dia 26, com gritos de ‘a Energisa me roubou’ batuques em panelas e vuvuzelas. Alguns dos moradores reclamaram de reajuste de até 60% no valor da conta que chegou em setembro.