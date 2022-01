Após aumento para bancar Auxílio Brasil, arrecadação do IOF triplica

Ascom/PMAC

Uma mesma guarnição da Força Tática do 1º Batalhão da Polícia Militar do Acre (PMAC) prendeu um homem no Bujari e apreendeu um menor de idade no bairro Mocinha Magalhães, em Rio Branco, por tráfico de drogas. Ambas as ocorrências ocorreram entre os dias 31 de dezembro e 1 de janeiro, durante os preparativos e comemorações da virada do ano.

No Bujari, os policiais apreenderam com um homem, em via pública, 15 pacotes de merla, uma barra de maconha e mais de quinhentos reais em espécie. O criminoso, que já era monitorado com tornozeleira eletrônica, ainda tentou fugir por uma área de mata, mas foi interceptado pela guarnição e preso em flagrante.

O menor apreendido em Rio Branco foi surpreendido pelos policiais comercializando drogas em um beco, já conhecido como local de intenso tráfico. Após uma frustrada tentativa de fuga, ele entregou à guarnição 25 “trouxinhas” de cocaína, cerca de 60 barras de maconha e mais de 20 papelotes de Skank, além de uma quantia de quase quatrocentos reais em notas pequenas.

Ambos os envolvidos confessaram a prática criminosa, e foram entregues nas respectivas delegacias, junto aos ilícitos apreendidos, para os devidos encaminhamentos legais.