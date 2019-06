“Os casos de meningite ocorrem, principalmente, nos extremos de idade, ou seja, em criança ou idoso. Isso não quer dizer que um jovem ou adulto não pode pegar a doença. As principais complicações e sequelas são a surdez, cegueira, ou seja, são mais manifestações neurológicas. E, muitas vezes, dependendo do grau do comprometimento do cérebro, o paciente pode ter alguma deficiência de movimento”, afirma Cirley.