Após choque e sangramento, Cristiano Ronaldo treina com olho roxo em Portugal

Após serem superadas as polêmicas sobre o comportamento do atacante francês , o argentino rasgou elogios ao camisa 7 do PSG.

O trio vive grande fase na atual temporada, somando as partidas do PSG com a de suas seleções. Mbappé tem 10 gols em nove jogos, Neymar fez 11 gols e oito assistências em 11 partidas, enquanto Messi balançou as redes seis vezes e deu oito passes para gols em 11 jogos.

– Com Neymar nos conhecemos de cor, passamos muito tempo no Barcelona. Gostaria de ter podido aproveitar mais com ele no Barcelona, ​​mas a vida voltou a nos juntar em Paris. Estamos felizes por estarmos juntos. Adoro jogar com ele e estar com ele no dia a dia – afirmou o camisa 30 do PSG.