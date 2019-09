Gilson da Funerária, que ficou no lugar de André volta a presidência da Câmara.

Após mais de um ano afastado do cargo, o prefeito eleito em 2016, André Maia (PSD), retorna ao cargo na manhã desta quinta-feira (12), no município de Senador Guiomard, interior do Acre.

Maia será reconduzido ao cargo após decisão proferida pelo desembargador Laudivon Nogueira, do Tribunal de Justiça (TJ-AC). Segundo o TJ, o pleno se julgou incompetente para decidir sobre os fatos que resultaram na prisão do gestor.

A reportagem entrou em contato com a assessoria do prefeito Gilson da Funerária que nos informou que a equipe já está ciente da decisão do desembargador.

“O prefeito já está sabendo da decisão e amanhã André retorna ao cargo. Amanhã haverá uma solenidade formal e vamos receber a equipe de braços abertos. O Gilson voltará ao cargo de vereador na Câmara Municipal”, explicou.

