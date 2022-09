Após denúncia anônima, Polícia Civil e PM apreendem arma de fogo em Senador Guiomard

O nome de Mara Rocha ao governo do Acre recebe a cada dia mais apoio dos acreanos. Exemplo disso foi a Caminhada da Esperança realizada no município de Epitáciolândia na tarde desta sexta-feira, 16.Ao lado da ex-prefeita de Brasiléia, Leila Galvão, candidata à deputada estadual e do prefeito de Epitáciolândia, Sérgio Lopes, Mara Rocha andou pelas principais ruas do município afirmando que a verdadeira pesquisa é a que ouve e sente do povo que a abraça e declara apoio a sua candidatura.

Mara ressaltou ainda que fez muito pelo Alto Acre como deputada federal, trazendo recursos para a nova ponte entre as duas cidades da fronteira e apoio ao produtor rural e que como governadora vai fazer muito mais.

O município de Epitaciolândia abraçou a candidatura do 15 nas primeiras horas da tarde desta sexta-feira, 16, quando Mara chegou ao município para visitar os comércios e participar de reuniões na região. A multidão de simpatizantes e apoiadores de Leila Galvão, Daniel Dorzila, Edith Montes, Major Rocha e os demais candidatos a estadual e federal tomaram conta da Avenida Santos Dumont e fizeram uma gigantesca caminhada da Esperança.

“Estou muito feliz com a caminhada que fizemos aqui na querida Epitaciolândia ao lado do prefeito Sérgio Lopes e de nossos candidatos proporcionais. Essa caminhada abraçada pela população mostra que essas pesquisas divulgadas não condiz com a verdade que estamos vendo ao chegar nos municípios e ver a esperança da população por mudança. Como deputada fiz muito aqui no Alto Acre trazendo recursos para apoiar a produção principalmente e fiz questão de junto ao ex-ministro Tarcísio de Freitas trazer o dinheiro para a ponte entre Epitaciolândia e Brasileia que muitos prometeram, mas nunca fizeram nada para que esse senho dos moradores da fronteira fosse concretizado. Como governadora nosso povo pode ter certeza que vou fazer muito mais”, destacou Mara.

A candidata a deputada estadual, Leila Galvão que já foi prefeita de Brasileia por duas vezes e deputada estadual disse que a candidatura de Mara é a esperança do povo do Alto Acre que espera por dias melhores. Mara deixou uma candidatura quase segura de deputada federal pelo trabalho que fez para se colocar como candidata ao governo, isso tudo por entender que o povo do Acre e em especial do Alto Acre está cansado do abandono que presencia em todos os setores. Queremos Mara governadora para gerar emprego, apoiar o setor produtivo e garantir uma educação inclusive”, afirmou Galvão.

Para o prefeito de Epitaciolândia, Sérgio Lopes, Mara é a grande madrinha de Epitaciolândia e do Alto Acre. “Se pegar o histórico de todos os parlamentares que já destinaram recursos para Epitaciolândia desde sua fundação não chega nem perto do que a Mara já conquistou para o município. Por isso eu peço aos moradores de nosso município que abrace a candidatura da Mara e vote 15 dia 2 de outubro, porque a Mara sim tem compromisso também com nossa região”, disse Sérgio Lopes.

Mara segue agenda neste sábado, 17, nos municípios de Brasileia e Xapuri com caminhadas e carreatas para chegar a maiores de pessoas possível levando suas propostas de governo.

