“Esse caso tem que terminar na polícia. Pode dar cadeia aos envolvidos”, disse Cameli

SAIMO MARTINS

Durante entrevista concedida ao Café com Notícias, da TV 5, na manhã desta segunda-feira (1), o governador Gladson Cameli (Progressistas), fez mais uma declaração bombástica, desta vez, ele afirmou que existe não só um cartel, mas uma máfia dentro do Departamento Estadual de Água e Saneamento (Depasa). Segundo ele, a corrupção caso venha a ser confirmada, deverá ser apurada e investigada para que possa ser tomada as devidas providências e os culpados punidos.

Sem citar nomes, Cameli disse estar atento para a situação no órgão estadual responsável pela distribuição de água na cidade. “Eu liguei para o rapaz de lá que não falarei o nome, quis saber qual o motivo de só ligarem as bombas em horário de pico, para que a água não chegue na casa das pessoas, que não chegue na casa de quem mais precisa”, destacou Cameli que acrescentou:

“Será que ele tem amizade com dono de caminhão pipa? É por isso que as coisas não andam, precisamos analisar. Estamos de olho”, alertou.

Questionado se existe um cartel ou máfia no Depasa, Gladson pontuou que há os dois. “Só no Depasa, já retomamos mais de 42 obras na questão de abastecimento de água e saneamento. Na minha casa falta água, não é só na casa do povo não, existe coisa errada nessa área”, destacou.

O governador pontuou que se comprovada as irregularidades, o caso pode parar nas páginas policiais. “Esse caso tem que terminar na polícia. Pode dar cadeia aos envolvidos”, concluiu.

