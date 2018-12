“Vamos gerar emprego, renda e oportunidades para que tenhamos um futuro promissor e possamos voltar a sonhar com dias melhores”

Em entrevista à imprensa, minutos antes de ser diplomado, na tarde desta sexta-feira (19), o governador eleito pelo Acre, Gladson Cameli (Progressistas), voltou a reafirmar o que disse durante a campanha sobre ser um governador de todos o acreanos. Ele reiterou ainda que vai administrar o estado pelo bem do povo, sem distinção de cores ou bandeiras partidárias. Em relação à reforma administrativa do seu futuro governo, Cameli disse que o enxugamento da máquina pública era mais que necessário neste momento de crise pelo qual o país e o Acre atravessam.

“Vamos valorizar o servidor público. Convocar os concursados aprovados para trabalhar. Eu só peço paciência e volto a afirmar que quem aposta do nosso governo vai perder. Iremos governar para todos, pelo bem do Acre e principalmente pelo desenvolvimento econômico, abrindo oportunidades de empregos, gerando novos negócios, incentivando a indústria. Nós temos que mudar essa visão da economia baseada no contra-cheque. Volto a dizer: iremos gerar empregos, renda e oportunidades para que tenhamos um futuro promissor e possamos voltar a sonhar com dias melhores”, declarou Gladson Cameli.



