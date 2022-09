Após dois anos suspenso, desfile de 7 de setembro será realizado no Acre

O Brasil completará 200 anos de Independência da República no dia 7 de setembro. Uma data que é muito comemorada no país, e no Acre não seria diferente. O Desfile Cívico Militar de 7 de Setembro retornará a acontecer em Rio Branco, após dois anos suspenso, devido à Covid-19.

Seguindo o costume dos outros anos,o evento acontece na Avenida Getúlio Vargas, a partir 7:30h da manhã.

“Foram dois anos sem a oportunidade de nós termos de mostrar toda essa vontade do povo que lutou para ser brasileiro, e acreanos acima de tudo. O 7 de Setembro tem um significado muito grande pra gente. Em\ 2020, não tivemos o desfile devido a pandemia, e em 2021 tivemos um desfile maquinário, com os veículos motorizados. Neste ano, com a flexibilização do Cômite Covid-19, o governo pretende fazer uma belíssima festa no 7 de Setembro, para toda a população”, explica a comissão organizadora do Desfile 7 de Setembro, Júnior César.

Muitas coorporações e entidades estarão desfilando no grande dia, inclusive, para algumas será a primeira vez participando.

“Nós teremos o exército, 4° BIS e 7° BEC, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Secretaria de Segurança Pública do Estado, Secretaria de Polícia Civil. Todo pessoal do trânsito também e teremos as entidades: Amigos do Peito, Amigos Solidários e Amor a Quatro Patas. Forças Terapêuticas – que é uma novidade esse ano. “, afirma César.

“Teremos água potável em pontos estratégicos para toda a população e também aos participantes do desfile. Só de alunos, os colégios militares terão mais de 2,5 mil pessoas participando. Banheiros químicos e estaremos fechando o trânsito, para facilitar o acesso para quem está vindo ao desfile. “, finaliza Júnio César.

