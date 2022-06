Após eliminação na Série A3, técnica cita dificuldades e pede apoio ao futebol feminino do Acre

O Corinthians venceu o Goiás por 1 a 0 na tarde deste domingo (19) pela rodada 13 das 38 do Campeonato Brasileiro 2022. O duelo foi disputado na Neo Química Arena, em São Paulo.

Com o resultado, o Timão chega aos mesmos 25 pontos do Palmeiras que, pelos critérios de desempate, segue na ponta. Já o Goiás estaciona na parte de baixo da tabela com 14 pontos, no momento do apito final, em 16º lugar.

O próximo compromisso do Corinthians será pelas oitavas de final da Copa do Brasil: quarta (22), às 21h30, em casa, na partida de ida contra o Santos. O time goiano também tem um clássico na igual fase da competição: contra Atlético-GO, na quarta (22), às 19h, no Estádio Antônio Accioly, casa do rival, em Goiânia.

O mesmo ritmo se manteve durante toda a primeira etapa: Timão procurando sair com rapidez e o Verdão da Serra buscando armar algum contra-ataque. Assim fizeram os visitantes aos 29’ em cobrança de falta que rendeu escanteio, mas a jogada morreu nas mãos de Cássio.

Pior para o time goiano porque, dois minutos depois, Adson finalizou e, no rebote de Tadeu, o chute de Róger Guedes teve interceptação de braço de Caio, no entendimento da arbitragem: pênalti e cartão amarelo para Caio.

Aos 33’, na cobrança segura de Fábio Santos, gol do Corinthians sem chance para o goleiro goiano: 1 a 0 Corinthians.

Etapa final

Começou confusa entre arbitragem e jogadores. Os dois times voltaram a se recompor para buscar algo relevante em campo.

O goleiro goiano Tadeu seguia tendo trabalho nas investidas de Róger Guedes, Renato Augusto e Du Queiroz até os 15’.

Em ritmo mais lento, o Corinthians estudava a melhor forma de ampliar o marcador. Mas o que ganhou foi um cartão amarelo para Róger Guedes: ele reclamou de um pênalti e, como estava pendurado, desfalca a equipe contra o Santos no meio de semana.

Aos 17’, Pedro Raul, do time verde, até acertou cabeceio, mas Cássio pegou no meio do gol. O Goiás mexeu: Elvis entrou no lugar de Juan Pablo.

O jogo, acompanhado das tribunas pelo técnico da Seleção Brasileira, Tite, permaneceu com um Corinthians empurrado pela Fiel e um Goiás sem demonstrar a força necessária para uma reação.

Aos 24’, uma baixa para o Corinthians: Gil sentiu dores e Bambu entrou. Aos 29’, um pênalti para o Goiás chegou a ser analisado pelo VAR, mas nada foi assinalado.

As equipes mexeram, inclusive com aplausos da torcida corintiana para a entrada de Fagner após onze partidas, no lugar de Rafael Ramos, mas o placar não foi alterado: triunfo do Timão em São Paulo e frustração para a torcida do Goiás.

FICHA TÉCNICA

Corinthians 1 x 0 Goiás

Local: Neo Química Arena, em São Paulo-SP

Data e hora: domingo (19), às 16h (de Brasília)

Árbitro: Braulio da Silva Machado – FIFA (SC)

Assistentes: Alex dos Santos (SC) e Henrique Neu Ribeiro (SC)

VAR: Wagner Reway (PB)

Gol: Fábio Santos (Corinthians), aos 33’/1ºT

Cartões amarelos: Caio (Goiás), aos 31’/1ºT; Maguinho (Goiás), aos 34’/1ºT; Da Silva (Goiás), ao 1’/2ºT; Róger Guedes (Corinthians), aos 12’/2ºT

Público pagante: 35.900

Renda: R$ 2.188.138,23

CORINTHIANS: Cássio; Rafael Ramos (Fagner), Gil (Robson Bambu), Raul e Fábio Santos; Cantillo, Du Queiroz e Renato Augusto (Xavier); Adson, Gustavo Mantuan (Lucas Piton) e Róger Guedes. Técnico: Vítor Pereira.

GOIÁS: Tadeu; Maguinho, Da Silva e Auremir (Luan Dias); Pedro Raul, Yan Souto, Caio Vinícius (Fellipe Bastos) e Diego; Vinicius, Dadá Belmonte (Pedro Junqueira) e Juan Pablo. Técnico: Jair Ventura.

