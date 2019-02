As inscrições do Programa Universidade para Todos ( Prouni ) 2019 estão encerradas, conforme data prevista no edital. A lista com os nomes dos candidatos pré-selecionados será divulgada no dia 6 de fevereiro, quarta-feira.

Para concorrer às bolsas parciais e integrais em instituições privadas, era necessário ter feito o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2018 e tirado, no mínimo, 450 pontos na média da prova. Quem zerou a redação está eliminado do processo.

Nesta edição, há 243.888 vagas – um recorde histórico desde o início do programa, em 2005, segundo o Ministério da Educação (MEC). Desse total, 116.813 são bolsas integrais e 127.075 são parciais.

Quem pôde se inscrever?

O candidato precisava ter prestado o Enem 2018 e não poderia já ser formado em algum curso superior. Também necessitava se enquadrar em um dos seguintes critérios de renda:

Bolsas integrais: renda familiar bruta mensal per capita de até 1,5 salário mínimo

Bolsas parciais: renda familiar bruta mensal per capita de até 3 salários mínimos

Além disso, era preciso se encaixar em pelo menos uma das seguintes situações:

ter cursado o ensino médio completamente em escola pública;

ter cursado o ensino médio completamente em escola privada, desde que na condição de bolsista integral;

ter cursado o ensino médio parcialmente em escola privada, desde que na condição de bolsista integral;

ter alguma deficiência;

ser professor do quadro permanente de uma escola pública (nesse caso, o critério de renda familiar não se aplica).

Quem for pré-selecionado deve levar uma série de documentos até a instituição de ensino onde estudará. A intenção é comprovar que respeita as normas listadas acima (renda, formação escolar, etc.).

Datas do Prouni 2019

Por problemas no site do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), o MEC alterou o calendário do Prouni e do Fies. Veja abaixo as datas válidas: