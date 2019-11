O concurso da Prefeitura de Rio Branco, realizado neste domingo, dia 17, marcado por muita confusão e o vazamento de provas de nível médio e superior, teve a primeira etapa cancelada e as provas devem ser reaplicadas. A decisão saiu após uma reunião na sede da Fundação de Apoio e Desenvolvimento ao Ensino, Pesquisa e Extensão Universitária no Acre (Fundape).

Segundo apurou o Notícias da Hora, a prefeita Socorro Neri participou do encontro com a Direção da Fundape, e “bateu o pé” após ser novamente exposta negativamente à opinião pública por conta de uma falha que, como deixou claro no encontro, é da Fundape, e não da prefeitura, diretamente.

Entre os problemas, candidatos de nível superior alegam que receberam as provas de nível médio, tendo acesso e registrando as questões que seriam aplicadas no período da tarde. Além disso, o número de provas entregue em algumas salas da Escola Alcimar Nunes Leitão foi menor que o número de candidatos.

Em um dos vídeos recebidos pelo portal, é possível ver os candidatos fazendo a prova de dupla, o que confirma a denúncia de uma das candidatas. Além disso, os fiscais não impedem que outro candidato faça gravações das provas e dos colegas de sala para denunciar a situação. “Tem que ser uma para dois. A prova veio errada”, reclama outra candidata.

Em curto comunicado, neste domingo, dia 17, após as denúncias ecoarem na imprensa e redes sociais, a Prefeitura de Rio Branco destacou que as provas da manhã estão anuladas e que, seguindo esse ritmo, as provas da tarde terão a aplicação cancelada. Tudo para descobrir o que de fato ocorreu para que todos os problemas fossem registrados.

O CONCURSO – O certame oferta 521 oportunidades para ampla concorrência, mais 32 vagas reservadas para pessoas com deficiência, distribuídas entre os níveis fundamental, médio e superior. Os cargos proporcionam remuneração inicial de até R$ 3.447,35.

Com exigência de nível superior na respectiva área, as vagas existentes são para Professor da Educação Infantil (Pré-Escola), Professor do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano), Professor da Educação Especial (Mediador, Bilíngue e Libras), Nutricionista.

No rol das vagas de nível médio, há o cargo de Cuidador Pessoal, enquanto que as oportunidades de nível fundamental são para o cargo de Motorista.

