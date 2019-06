Ensaio aconteceu na última semana, no Horto Florestal, em Rio Branco. Fotógrafo diz que Ivete é inspiração para jovens e idosos.

Por Alcinete Gadelha, G1 AC — Rio Branco As gratas surpresas para Ivete de Souza, de 70 anos, que formou em Artes Cênicas, no mês de maio, não param de chegar. Após a emoção de receber o canudo, ela acaba de ganhar um ensaio fotográfico e diz que estar radiante com o presente.

O fotógrafo carioca Luiz Moura, que está no Acre há dois anos, foi o responsável pelo registro e diz que a iniciativa de fazer o ensaio partiu do momento em que viu a história de Ivete. Ele diz toda essa trajetória é uma verdadeira inspiração. “Soube que ela formou aos 70 anos e achei uma lição de vida, de garra da parte dela e me tocou. Então disse: ‘poxa, vou fazer um ensaio e ajudar a levantar a autoestima dela”, contou. E a ideia deu certo. Ainda deslumbrada com a recém formatura, a idosa disse que não esperava, mas que está muito feliz com o resultado. O ensaio aconteceu na última semana, no Horto Florestal, em Rio Branco. Com sorriso largo e a direção de Moura, a atriz venceu a falta de costume em tirar fotografias e fez um belo ensaio. “Não tenho costume de tirar fotografia, mas ele ia me explicando como é e foi tudo bem. E estou muito feliz com o resultado. Foi uma ótima experiência”, contou Ivete.

Quando formou, a atriz contou que nasceu em um seringal e pediu aos pais para ir para cidade estudar. O tempo passou e ela nunca desistiu de lutar, sempre foi em busca de alcançar seu espaço. E finalmente realizou o sonho de uma vida.

Dia após dia, Ivete trabalhou como auxiliar de enfermagem, faxineira, serviços gerais, na saúde e educação. E o sonho de estudar permaneceu vivo. No fim da década de 90, ela teve a oportunidade de terminar o ensino médio, aos 50 anos.

Para Moura, a ideia também é de parabenizar Ivete por não ter desistido. Além disso, ele disse que o presente à idosa é por toda a trajetória de vida que acabou sensibilizando.

“Ela é inspiração aos estudantes jovens, que, às vezes, não querem compromisso com os estudos e também para as pessoas mais velhas. Porque nunca é tarde para correr atrás do que quer”, disse.

Além disso, o fotógrafo disse que a motivação do seu trabalho é de deixar as pessoas contentes. “Você pode ver pelas fotos que ela está super feliz. E ela mesma disse que adorou as fotos. O meu trabalho, de forma geral, faço com esse intuito de levantar a autoestima das pessoas. E consegui com ela.”

Planos para o futuro

Já para a atriz, recém-formada e presenteada com o ensaio, os planos para o futuro estão a todo vapor. Ela pensa em montar uma escolinha para dar aulas de teatro às crianças.

Ivete diz ainda que não esperava essa repercussão após a formatura e contou que pretende montar uma sala de aula na área de casa para trabalhar e exercer a profissão.

“A gente tem que aproveitar cada momento da vida. Minha expectativa é de construir minha área e montar uma sala de aula aqui para dar aula de teatro porque me formei para isso”, pontua.

