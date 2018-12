A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou neste sábado que a BR-364 está inundada na altura do km 486, entre as cidades de Ariquemes e Jaru. As primeiras informações eram de rompimento de uma barragem, mas de acordo com a PRF, há acúmulo de água devido às fortes chuvas dos últimos dias.

Ainda de acordo com a PRF, relatos de motoristas dão conta que o local chegou a ter 50 cm de água sobre a rodovia.

Durante a manhã o trânsito flui com dificuldades, mas sem interdição e o congestionamento de cerca de 5 km em ambos sentidos.

Equipes do DNIT de Ji-Paraná irão avaliar a situação da rodovia ainda neste sábado.

Comentários