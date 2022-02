Após investigação da Polícia Civil em Porto Walter, homem é condenado há mais de 8 anos de prisão por estupro de vulnerável

O boletim médico da Secretaria de Saúde do Estado informou na tarde desta sexta-feira (11) que 74 pessoas estavam internadas com covid-19 em UTI’s do Acre. A maioria desses pacientes não completou o esquema vacinal ou sequer tomou o imunizante. É o caso de três pessoas transferidas em estado grave da Fundação Hospital para o Into. Nenhum desses pacientes tomou a vacina, segundo o médico infectologista Thor Dantas. Um deles foi intubado. Na unidade de saúde, eles disseram que foram orientados pelo líder religioso da igreja que frequentam a não tomarem a vacina.

“Três pacientes transferidos da FUNDHACRE pro INTO com Covid grave. Um foi intubado. Todos sem vacina. Segundo eles, não vacinaram porque o líder religioso deles disse que não era pra vacinar…

Será que pelo menos ele foi coerente e também não se vacinou? Ou fez uma coisa e recomendou outra?”, disse o médico em uma postagem no Twitter ao acrescentar que “certamente a minoria dos líderes religiosos comete essa barbaridade.”

Apenas 53,45% da população vacinável do Acre tomou as duas doses da vacina anticovid, segundo o LocalizaSUS, plataforma de prestação de contas do Ministério da Saúde.

