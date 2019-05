Além do carro, o homem também teria roubado três televisores e um celular. Suspeito disse que recebeu dinheiro para levar carro até a fronteira.

Nadison César Brandão, de 20 anos, foi preso na manhã desta quinta-feira (30), no bairro Amapá, no segundo Distrito de Rio Branco, quando tentava levar um carro roubado para Epitaciolândia, no interior do Acre, que fica na fronteira com a Bolívia.

Policiais do 3º Batalhão da Policia Militar (PM-AC), após serem acionados pelo Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp), abordaram o jovem na região da corrente, já na saída da cidade.

Brandão é o principal suspeito, de com a ajuda de duas mulheres, roubar uma casa, na noite de quarta-feira (29) e deixar uma pessoa amarrada e outras duas presas em um quarto para levar o carro.

Além do carro, o assaltante também teria levado três televisores e um celular, segundo informou a vítima, que preferiu não se identificar. De acordo com o boletim de ocorrência, o jovem disse que estava sendo pago para levar o carro para o interior do estado. Brandão e o carro apreendido foram conduzidos à Delegacia de Flagrante (Defla), em Rio Branco, e ele apresentado pela Polícia Civil.

