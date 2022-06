Após pausa por questão familiar, acreano recomeça em MS aventura de bike até Rio de Janeiro

Depois de uma pausa de 55 dias, o acreano Reginaldo Dantas, 45 anos, recomeçou na manhã desta terça-feira (31), no município de Sonora, no interior do Mato Grosso do Sul, a aventura de bike até o Rio de Janeiro (RJ) para conhecer o Flamengo, o Zico e o mar, que ganhou o nome de projeto ‘FLAMARZICO’.