Na gravação é possível perceber a dificuldade que tiveram os agentes para retirá-lo da sepultura

EVERTON DAMASCENO

Um fato inusitado chamou a atenção dos moradores de Tarauacá na última semana. Um vídeo, gravado no cemitério central da cidade, mostra um homem sendo retirado de um túmulo por policiais. A história por trás disso é que choca ainda mais.

De acordo com o rapaz, seu pai morreu há poucos dias no município e, como não participou do sepultamento, por morar na cidade de Feijó, foi até o local a pé, arrancou parte do concreto que guardava o corpo e ficou dentro, na tentativa de se despedir do genitor.

Na gravação é possível perceber a dificuldade que tiveram os agentes para retirá-lo da sepultura. Durante o resgate, o filho se desespera e grita: “Ai, minha perna”.

Confira o vídeo:

Comentários