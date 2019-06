Ela é a vítima de número 100 deste tipo de ocorrências registradas em Rio Branco só este ano

TIAO MAIA, DO CONTILNET

O corpo de uma menina de 14 anos de idade, identificada como Mariane Felix do Nascimento, foi encontrado pela Polícia Civil na manhã desta quarta-feira (12) com sinais de um tiro e marcas de espancamento na cabeça.

Ela teria sido morta no local, uma residência localizada no “Ramal da Zezé”, no Belo Jardim, Segundo Distrito de Rio Branco.

A investigação da Polícia segue e alinha de que a menor foi morta por vingança porque havia deixado uma facção para entrar em outra. Os investigadores acham que os assassinos são integrantes da facção a qual ela pertencia anteriormente. “O crime ocorreu com o mesmo modo de crimes desta natureza”, disse num dos investigadores.

Os assassinos chegaram de moto e o da garupa fez os disparos. As informações são de que a menina estava sendo seguida pelas ruas do bairro e que, ao perceber o perigo, entrou numa residência aleatória, fingindo que iria beber água. Na residência, de acordo com a polícia, mora apenas um homem idoso, que não esboçou qualquer reação quando dois homens invadiram sua casa e um deles fez o disparo que atingiu a menina, mas não a feriu de forma mortal. Ela acabou sendo executada com o uso de um objeto contuso batido em sua cabeça, revelou um dos investigadores.

O corpo da garota está no IML (Instituto Médico Legal) e deve ser liberado esta tarde para o sepultamento. Ela é a vítima de número 100 deste tipo de ocorrências registradas em Rio Branco só este ano.

