Após recesso, tribunais superiores retomam sessões nesta segunda-feira

Verdão programou atividades no campo para os atletas que atuaram menos de 45 minutos; Dudu e López falam dos gols

Um dia após a vitória contra o Ceará pela 20ª rodada do Brasileirão, o Palmeiras treinou na Academia de Futebol visando o duelo pela Libertadores que acontece na quarta-feira (03).

Os titulares da equipe na Arena Castelão apenas estiveram na parte interna do CT neste domingo (31) fazendo trabalho regenerativo. Dudu, que encerrou a seca de gols, falou dos três pontos conquistados fora de casa e já projetou o duelo pela Libertadores.

“É importante estar em campo, ajudando. A equipe fez um grande jogo, fizemos dois gols no primeiro tempo e no segundo precisávamos encaixar o jogo para fazer mais um. Infelizmente não conseguimos, mas o importante é que ganhamos os três pontos, continuamos na liderança. Agora é descansar e pensar no Atlético-MG”, disse o camisa 7.

“Temos de manter o que fizemos no primeiro turno. Ir jogo a jogo buscando o título. No segundo turno o campeonato fica mais difícil, as equipes se concentram mais, jogam mais, então precisamos continuar fazendo o que fizemos até agora, melhorar um pouco para seguir brigando pelo título”, acrescentou Dudu.

Quem também marcou contra o Ceará no Brasileirão foi José Manuel López, que fez em Fortaleza sua terceira partida oficial pelo clube.

“Não pude comemorar tanto com a torcida porque foi fora de casa, não foi no Allianz, mas estou muito feliz. Temos de seguir por esse caminho, do trabalho e esforço, porque ao final do caminho vamos ter nossa recompensa. Feliz que ajudei a equipe”, comentou ‘Flaco’ na reapresentação da equipe.

O Palmeiras retoma os treinamentos nesta segunda-feira (1), pela manhã, visando o duelo pelas quartas de final da Libertadores diante do Galo. O jogo no Mineirão, em Belo Horizonte, está marcado para as 21h30 (de Brasília).

