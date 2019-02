Informação foi repassada pela PRF na noite desta quinta-feira (7). DNIT e PRF seguiam no local para recuperar a rodovia interditada

A ponte sobre o Igarapé Andirá, na BR-364, está libertada para a circulação de veículos nos dois sentidos. A informação foi confirmada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na noite desta quinta-feira (7). A cabeceira da ponte desmoronou na última quarta-feira (6), deixando o local, que fica entre os municípios de Jaru e Ariquemes, interditado. A área foi liberada às 21h15.

Anteriormente, a previsão do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) era de que uma das pistas fosse liberada na próxima sexta-feira (8). O local foi interditado às 19h55 de quarta-feira, segundo a PRF, contabilizando cerca de 24 horas de interrupção no tráfego.

Logo após a liberação, o DNIT soltou uma nota na página institucional do órgão no Twitter informando a abertura total da rodovia.

Equipes da PRF em conjunto com Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) seguiam no local trabalhando para recuperar a via.

Nenhuma pessoa passava pela ponte no momento da queda da cabeceira, o que não deixou feridos.

No fim da tarde desta quinta, a PRF informou que os funcionários fazem o chamado “serviço emergencial de colocação de pedras”, com objetivo de fechar o buraco de 9 metros que se formou no local.

Conforme a corporação, a construção de uma ponte metálica chegou a ser cogitada, mas a PRF não confirmou a aprovação ou reprovação da ideia.

Em uma postagem no Twitter durante a tarde desta quinta, o DNIT alegou que os serviços de recuperação no local estavam acelerados e que a previsão era de “liberar uma das pistas até amanhã (nesta sexta-feira)”.

Consequências

Com o desmoronamento, motoristas que saem do Acre ou Amazonas, por exemplo, não conseguiam mais chegar ao Mato Grosso por terra, pois a BR-364 é a única rodovia que interliga estes estados. Já quem sai do Mato Grosso também não conseguia ir ao Acre ou Amazonas.

A ponte que desmoronou fica sobre o Igarapé Andirá, no Km 464. Um buraco de 9 metros se formou na rodovia e isso impossibilitou a passagem de veículos pelo local. Pedestres também não conseguiam passar por questão de segurança.

