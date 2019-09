A suspensão das pensões geraram no mês passado uma economia de mais de R$ 300 mil reais por mês

Após o anúncio de suspensão do pagamento das pensões de ex-governadores, anunciado há mais de um mês pelo presidente do Acreprevidência, Francisco Assis, uma decisão judicial de pedido de reconsideração fez com que o governo retomasse os pagamentos que giram em torno de mais de R$ 35 mil reais. A PEC dos ex-governadores, de autoria do deputado Gehlen Diniz (Progressistas), já foi aprovada na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), por unanimidade.

O governador Gladson Cameli (Progressistas) declarou nesta segunda-feira (23) que a decisão que cancelou o pagamento do subsídio aos ex-governadores e pensionistas foi objeto de *pedido de reconsideração*.

“No pedido de reconsideração foi alegada a incompetência do Acreprevidência para praticar o ato que cancelou o pagamento”, declarou.

No entanto, mesmo após essa decisão, Cameli destacou que a Procuradoria Geral do Estado do Acre (PGE) vai buscar um novo órgão, baseado na lei, para que possa praticar de vez a suspensão do pagamento aos ex-gestores.

“Diante desse fato, o pedido de reconsideração foi recebido com efeito suspensivo, o qual foi estendido a todos os interessados, até que a PGE decida qual órgão da administração compete praticar o ato”, salientou.

A suspensão das pensões geraram no mês passado uma economia de mais de R$ 300 mil reais. Já ao ano, a economia chega há mais de R$ 3,5 milhões.

Comentários