O presidente do Solidariedade, Israel Milani, informou agora a pouco ao sitio que o deputado estadual Neném Almeida será mesmo desligado do partido. “Se possível ainda nesta semana”, declarou o dirigente partidário.

A decisão foi tomada após uma reunião de Israel com a executiva do partido, que aconteceu na sede do Solidariedade no final da tarde desta terça-feira 14).

Os filiados se sentem constrangidos porque a política dele (Neném), não condiz com o que nós, do Solidariedade, pesamos”, explicou Milani.

Nesta quarta-feira (15) Israel estará chamando o setor jurídico do Solidariedade para discutir formalizar a saída de Neném Almeida, que já vinha sendo aguardada nos bastidores políticos há alguns meses.

“Decidiu-se por unanimidade deliberar pela liberação do deputado estadual Neném Almeida, posto que o mesmo vem deliberadamente entrando em conflito com a direção e demais filiados, bem como não aceita as determinações partidárias. Diante da situação insustentável de que criou o deputado, tendo como último ato a tentativa da exoneração do presidente do Imac, André Hassem, não restou outra alternativa a direção do Solidariedade”, disse Leandrius Muniz, que é vice-presidente do Solidariedade.