Em entrevista com Gladson Cameli no fim da manhã de sábado (11), ele relatou a insatisfação de alguns deputados estaduais com André

Após inúmeras notícias sobre a suposta exoneração de André Hassen do comando do Instituto de Meio Ambiente do Acre (Imac), o governo decidiu mantê-lo no cargo mesmo à contragosto de aliados.

Informações extraoficiais saídas da Casa Civil, dão conta de que o governo, após reunião com a deputada federal Vanda Milani (SD), decidiu por manter André no cargo.

Em entrevista dada no último sábado (11), o governador Gladson Cameli relatou a insatisfação de alguns deputados estaduais com André, no entanto, destacou que iria buscar contornar a situação junto à deputada e seu articulador político, Ney Amorim, já que a indicação de Hassen havia sido feita pela parlamentar do Solidariedade.