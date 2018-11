O ônibus que faz linha de Rio Branco ao município de Boca do Acre, no Amazonas, pegou fogo no quilômetro 26. Ainda não se sabe o motivo do incêndio.

De acordo com relato de pessoas em grupos de WhatsApp, ao perceber o incêndio o motorista pediu para que todos os passageiros descessem.

Pessoas que trafegavam pela estrada que liga os estados do Acre e Amazonas auxiliaram os passageiros e motoristas.

