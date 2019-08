Após sair do PCdoB, Janilson anuncia apoio para candidatos da Capital e Assis Brasil

Prefeita Socorro Neri irá receber reforço para sua reeleição e em Assis Brasil, apoiará mesmo candidato de 2016

O deputado Jenilson Leite que militou por quase três décadas no Partido Comunista do Brasil (PCdoB) no Acre, trocou para o Partido Socialista Brasileiro (PSB), onde terá como colega, o deputado Manoel Moraes.

Jenilson comenta que sai do PCdoB com sentimento de gratidão, mas espera continuar com a mesma forma atuando em prol dos acreanos. Durante entrevista, o deputado comentou que estará atuando para ajudar a prefeita de Rio Branco, Socorro Neri, na sua reeleição em 2020.

No tocando aos parceiros, comentou que esteve conversando com as lideranças em vários Municípios do Acre, onde irá fortalecer ainda mais o vínculo político. “A mudança tem suas complexidades. Mas foi um assunto muito bem resolvido (…), e as relações de respeito, amizade e gratidão aos longos desses 26 anos que estive na sigla se manterão. (…), dali só trago gratidão”, destacou o deputado.

Para as eleições de 2020, Jenilson declarou de apoiar a atual prefeita d Capital, o projeto em relação ao município de Assis Brasil, será o mesmo apoiando o pré-candidato Pelique, que teve uma boa aceitação no pleito passado.

O deputado Manoel Moraes, da mesma sigla, utilizou sua página no Facebook, para destacar que Partido vem trabalhando para fortalecer o nome da gestora para disputar o pleito.

