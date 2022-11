Após ser convocado para Copa do Mundo, Pedro pede namorada em casamento; veja

Por Sinjac

Aconteceu neste domingo, 6, no campo da AABB, em Rio Branco, a 3⁰ rodada do Campeonato da Imprensa, promovido pela Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado do Acre (Sinjac).

Quem abriu a competição com vitória, garantindo três pontos, foi a equipe do Jornal Opinião, que venceu a Rede Amazônica por 3 a 1.

Na segunda partida, a equipe da Assessoria de Comunicação da prefeitura venceu o Sistema Público de Comunicação por 2 a 1. A terceira e última partida do dia foi entre o site Acrenews e TV Gazeta, que levou a melhor vencendo por 3 a 1.

O torneio tem nova rodada no próximo domingo, 13, a partir das 8h. Por enquanto, o time do Jornal Opinião segue em primeiro colocado no campeonato por saldo de gols, seguido pela equipe da TV Gazeta e Rede Amazônica.

O meio-campista da equipe do Jornal Opinião, Whilley de Araújo, destacou o empenho do time, que venceu as três partidas que disputou.

” Nossa equipe veio forte neste ano com o objetivo de levantar a taça. Estamos focado no campeonato. Tivemos um jogo muito difícil, mas conseguimos vencer a Rede Amazônica. Nosso jogo prevaleceu e alcançamos mais três pontos. Parabenizamos o Sinjac e os parceiros, porque mais do que jogar e ganhar, é a confraternização entre colegas de imprensa”, frisou o jornalista.

