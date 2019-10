Após atendimento no local, vítima foi levada pelo Samu para o Pronto Socorro do Hospital do Juruá

Com informações do Juruá em Tempo

Um homem, ainda não foi identificado, foi achado ferido na manhã desta terça-feira (22) às margens do Rio Juruá, no entorno do Porto do Abraão, no município de Cruzeiro do Sul.

De acordo com populares, o homem teria sido assaltado durante a madrugada quando foi esfaqueado. Sem conseguir caminhar, o homem permaneceu caído no local até o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ser acionado para prestar o socorro.

Após o atendimento no local, a vítima foi levada pelo Samu para o Pronto Socorro do Hospital do Juruá. Não há informações sobre o estado de saúde do homem.

