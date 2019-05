Após a Marinha do Brasil ter interditado a balsa que faz a travessia sobre o Rio Acre em Xapuri, o equipamento voltou a operar na manhã desta quarta-feira, 29.

Com a interdição surpresa durante a tarde dessa terça-feira, 28, vários carros e caminhões de frete ficaram do outro lado do rio sem poder fazer a travessia, o proprietário da balsa, identificado como Valdemar, resolveu por conta própria recolocar a balsa em funcionamento.

A decisão de interditar a balsa veio do 9° Distrito Naval da Marinha do Brasil, sediado em Manaus, mesmo após uma reunião com a participação de vereadores e líderes comunitários e oficiais da Marinha que estão em Xapuri.

“Após quase três horas de reunião, os oficiais ouviram atentamente os apelos, as explicações sobre o porque que a embarcação não pode parar, e até se sensibilizaram com o problema. Foi digitada uma ata com todas as falas e assinada por todos os presentes. O objetivo era enviar o documento aos comandantes em Manaus, e assim foi feito. Essa decisão compromete a economia da cidade, a segurança, a educação, os comércios, os produtores rurais, a saúde”, explica o vereador Joseni Oliveira.

Uma outra preocupação é que se a única balsa que faz a travessia sobre o Rio Acre em Xapuri volte a parar é o prejuízo com a organização da maior festa popular no município. A Exposibéria que acontece de 6 a 9 de junho leva milhares de pessoas ao bairro, onde só se chega atravessando o rio.

