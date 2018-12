Américo tinha 91 anos e já estava em tratamento de saúde há alguns anos

O fotógrafo Américo de Mello, morreu na noite de sexta-feira (28), após sofrer uma parada cardíaca e ser internado. Ele passaria por um procedimento para colocar um marca-passo, mas não resistiu e acabo falecendo por volta das 23 horas.

Américo tinha 91 anos e já estava em tratamento de saúde há alguns anos. O seu corpo está sendo velado na capela Bom Jesus, em Rio Branco. O enterro deve ocorrer às 16 horas.

Antonio Américo de Mello é natural de Independência (CE) e se mudou para o Acre ainda muito jovem, em 1955, e é responsável pelos principais registros da história do Acre entre eles, um datado de 1962, quando fotografou o momento da assinatura da lei 4.070, que elevou o Território do Acre à categoria de estado.

O fotógrafo deixou seus maiores registros publicados em um livro/álbum ‘Encontro da História do Acre-Estado 50 anos’.

Carreira de Américo

Antonio Américo de Mello, natural de Independência (CE) e profissional da saúde, construiu sua carreira como fotógrafo no Acre, onde chegou no ano de 1955. A projeção profissional se deu com a parceria firmada com o jornalista José Leite, com quem começou trabalhando para a revistinha “A Bola” e depois no jornal “O Rio Branco”.

Integrou a Associação dos Repórteres Fotográficos de São Paulo e atuou como delegado da Associação dos Repórteres Cinematográficos do Brasil no Acre. Mello também foi correspondente de importantes revistas brasileiras como “Placar” e “Integração”. Hoje, com mais de 50 anos atuando como profissional, orgulha-se de ser um dos primeiros jornalistas profissionais com registro no Ministério do Trabalho no Acre.

Sua obra fotográfica, que reúne mais de 50 mil trabalhos, registra desde os governos acreanos até a evolução arquitetônica da cidade de Rio Branco até 2012, constituindo um importante acervo para a história do Estado.

Sindicato do Jornalistas publicou nota

NOTA DE PESAR

O Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado do Acre – Sinjac vem a público manifestar seu pesar diante do falecimento do grande fotografo Antônio Américo de Mello, pai da colega Bruna Mello, ocorrido na madruga deste sábado.

O silêncio toma conta de todos os comunicadores.

O Sindicato se solidariza com a família enlutada.

Victor Augusto Nogueira de Farias

Presidente