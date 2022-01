Após surto de gripe, Nicolau e Gonzaga debatem soluções para acabar com epidemia em Cruzeiro do Sul

O presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Nicolau Junior (PP), e o primeiro-secretário da Casa, Luiz Gonzaga (PSDB), convocaram na manhã desta segunda-feira (3) uma reunião com a secretária municipal de Saúde de Cruzeiro do Sul, Valéria Lima, e coordenadore de saúde para tratar sobre o aumento dos casos de gripes H1N1 e H1N3 na cidade do Juruá.

Os deputados se mostraram preocupados com o aumento dos casos e internações por causa da gripe na região e uma possível intensificação da epidemia após as festas de final de ano. Diante disso, Nicolau e Gonzaga colocaram seus mandatos e a estrutura da Aleac à disposição para ajudar no combate à gripe no Juruá.

“O nosso papel como representante do povo é ajudar os municípios ou Estado a combater calamidades públicas. O Acre sofre hoje com uma epidemia de gripes e nos colocamos à disposição para debater soluções para esse problema”, disse Nicolau.

O deputado Luiz Gonzaga, que já destinou emenda no final do ano passado para comprar remédios e intensificar os atendimentos médicos no Vale do Juruá, também se colocou à disposição para ajudar Cruzeiro do Sul neste momento de epidemia de gripe.

“Assim como nos outros momentos que o Juruá precisou da gente vamos novamente ajudar o povo. Vamos estudar possibilidades de destinarmos mais emendas para combater a gripe neste momento e evitar que a epidemia se intensifique ainda mais”, disse o parlamentar tucano.

Comentários