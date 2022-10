Após tentar assaltar mototaxista na zona rural em Brasiléia, homem é detido ao voltar pra cidade

Uma operação envolvendo homens da Polícia Civil de Epitaciolândia, Grupo Especial de Fronteira (Gefron) e Polícia Rodoviária Federal (PRF), detiveram dois indivíduos que estava em um veículo modelo Chevrolet/Onix, placas QWM4E12, já nos limites dos município de Capixaba e Senador Guiomard, sentido Capital, Rio Branco.

A ação, aconteceu no período da tarde, após E. C. de S., de 49 anos, juntamente com S. M. da S. N., de 29 anos, terem se deslocado da capital, Rio Branco, até a cidade de Brasiléia, para realizar compras de materiais que seriam utilizados em propriedades rurais, com arames e rações para animais.

Ao visitarem lojas agropecuárias, realizaram compras normalmente e teriam feito o pagamento com o sistema Pix, sendo que se aproveitavam do descuido dos vendedores, faziam o pagamento com agendamento mostrando que a transação havia sido feito, daí pegavam os produtos e iam embora rapidamente.

Na última compra, o vendedor percebeu rapidamente registrando uma queixa crime, que de pronto, as autoridades policiais montaram uma equipe conjunta e foram atrás dos dois estelionatários pela BR 317.

Segundo informações, a dupla pode estar envolvida em outros crimes da mesma natureza pela capital Rio Branco e outros municípios do Acre. Com a detenção dos dois, se acredita que ambos possa ser identificados por comerciantes que foram enganados no golpe do Pix.

As autoridades pedem que, os comerciantes tenham cuidados ao vender produtos no sistema Pix, verificando se o pagamento foi concluído antes de liberar as mercadorias. A dupla foi apresentada na delegacia de Brasiléia, onde será ouvida pelo delegado plantonista e depois apresentado ao Judiciário para o procedimentos de praxe.

Veja vídeo abaixo:

