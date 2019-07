Uma denúncia anônima levou os policiais militares do 4º Batalhão a uma região de mata localizada no final da Rua Edmundo Pinto, no Bairro Hélio Melo, a Sapolândia como é mais conhecido. A informação era que homens armados estavam no local.

Ao chegar no endereço indicado, os militares foram recebidos com disparos. Houve troca de tiros, mas ninguém se feriu. Os criminosos abandonaram as armas e fugiram. A guarnição conseguiu apreender uma metralhadora 9mm e uma escopeta.

Foi feita uma varredura na região com apoio do 5º Batalhão de Polícia Militar e do Batalhão de Operações Especiais (Bope), mas ninguém foi preso até o momento.

Todo armamento foi encaminhado à Delegacia Central de Flagrantes (Defla).

