O Departamento Estadual de Águas e Saneamento do município de Brasiléia, depois de uma semana batalhando para normalizar o abastecimento nesta semana. A bomba de captação teria queimado na semana passada, fazendo com que a trocassem por uma de baixa potencia, enquanto chegava uma nova, foi feito um racionamento.

O trabalho de troca contou com o apoio da prefeitura, onde ajudou com maquinário para realizar a troca da nova enviada da Capital. O prefeito em exercício, Carlinho do Pelado, esteve neste final de semana acompanhando os trabalhos da troca do gerador.

A gerente interina do Depasa em Brasiléia, Maria Auxiliadora, falou da grande importância dessa parceria do Governo com a Prefeitura de Brasileia, ajudando exatamente nos problemas que aconteceram aqui no município.

“A prefeitura vem sendo uma parceira para realização desses trabalhos e amenizar a situação dos problemas da população e vai continuar”, destacou o prefeito em exercício Carlinhos do pelado, que esteve na manhã deste domingo levando equipamentos para trocar o motor que foi trocado na quinta-feira e voltou a dar problemas.

Nesta segunda-feira, dia 28, a gerente do Depasa entrou em contado com a redação do jornal oaltoacre, para avisar que o órgão estará realizando novamente a troca do gerador e da fiação que foi danificada nesta terça-feira, dia 29, suspendendo o abastecimento racionado que vinha acontecendo por algumas horas.

Dessa forma, pede desculpas à população pelo transtorno e que os trabalhos estão sendo realizado afim de normalizar o abastecimento a qualquer momento.

