Após vitória na estreia, técnica do Andirá crê em disputa “bem acirrada” no Acreano Feminino

Retirada de cadeiras ou construção de mais arquibancadas? Timão se acostuma com casa cheia em Itaquera e pensa em alternativas para aumentar capacidade do estádio

Em 2018 e 2019, ampliou a hegemonia estadual vencendo os rivais Palmeiras e São Paulo nas finais. Mas em nenhuma dessas temporadas a equipe contou com tanto apoio em Itaquera como em 2022.

Neste ano, o Corinthians tem a maior média de público na história da Neo Química Arena, fato que tem motivado debates no clube sobre a ampliação da capacidade do estádio.

Até agora, foram 26 partidas em casa em 2022, com 962.381 pagantes, o que representa uma média de 37.015 mil por jogo.

Média de público do Corinthians na Neo Química Arena Pessoas pagantes30.91230.91233.88733.88730.24630.24634.79634.79632.26632.26633.14333.14330.05430.05432.66232.66237.01537.015201420152016201720182019202020212022010k20k30k40k

Vale lembrar que em 2020 o Corinthians fez apenas cinco jogos com portões abertos, antes da pandemia. Já em 2021, o estádio teve capacidade reduzida em parte da temporada também por conta da Covid-19.

A casa corintiana comporta cerca de 48 mil pessoas – o recorde em jogos do clube foi de 46.903, na decisão do Paulista de 2019, contra o São Paulo.

São duas as principais alternativas para ampliar a capacidade da Arena:

Criar duas arquibancadas superiores nos setores Norte e Sul, atrás dos gols

Retirar as cadeiras do setor Sul e colocar assentos menores nos setores Leste e Oeste

Ao mesmo tempo que poderia trazer maior renda para o Corinthians, a ampliação aumentaria consideravelmente os custos de manutenção e operação do estádio.

– Existe, sim, essa intenção, até para que a gente tenha ingressos mais populares, de aumentar 20 mil ou 15 mil lugares, aumentar as arquibancadas atrás dos gols. Mas é um negócio que precisa de um estudo financeiro, a gente precisa avaliar bastante. A nossa média de público nos últimos anos foi de 32 mil aproximadamente e agora, nesse ano, a gente está com uma média de público maior.

– Pensando nesse ano especificamente, já valeria a pena. Mas aumenta muito o custo de manutenção, existem contas que mostram que, ao ampliar de 48 mil lugares para 60 mil, o custo fica muito maior, não é proporcional, ele aumenta demais – explicou o presidente Duilio Monteiro Alves, em entrevista ao “Ulisses Cast”.

Além do bom público na temporada, outro fator que incentiva o debate sobre a ampliação da Neo Química Arena é o crescimento no número de membros do programa Fiel Torcedor.

Segundo levantamento do jornal “O Globo”, o Timão é o líder em sócios-torcedores no Brasil, com cerca de 154 mil associados.

– É uma coisa de se pensar realmente, e a gente começa a trabalhar em cima disso sem criar expectativa, mas acho muito importante. Porque o torcedor do Corinthians vai, acompanha e a gente fica feliz de ter esse número, de mais de 150 mil fiéis-torcedores pagantes. A gente entende a chateação do torcedor que não consegue pagar, mas a gente não pode esquecer que há alguns anos a gente tinha filas e filas e filas em bilheteria, confusões, muitos torcedores passavam o dia em fila e, quando chegava a vez de ele comprar, a bilheteria era fechada porque esgotavam ingressos.

– Isso já melhorou muito, praticamente não tem mais bilheteria física, os ingressos são comprados pela internet, já foi um grande passo. Mas a torcida do Corinthians é gigante, é uma nação e não cabe dentro de um estádio – argumentou Duilio, que não descarta iniciar obras em seu mandato, que vai até o fim de 2023.

– Podemos iniciar nessa gestão, mas precisamos ver a parte financeira disso, estudar, para não dar um passo maior do que a perna nesse momento.

Antes de contrair novas dívidas, a prioridade é sanar as já existentes. Até o fim do ano, o Corinthians não precisa pagar nada à Caixa Econômica Federal pela arena. Já a partir de 2023, o clube passará a quitar as parcelas relativas aos juros do financiamento. De 2025 até 2041, também terá de arcar com o chamado “principal”, que é a parte da parcela destinada para reduzir o valor financiado inicialmente.

A ideia de ampliar a Neo Química Arena passou a ganhar força entre torcedores também como uma forma de aumentar a oferta de ingressos populares. Neste ano, o clube reajustou o preço das entradas.

Mesmo com as entradas mais caras, a Fiel tem comparecido em peso. Desde fevereiro, o Corinthians não joga para menos de 30 mil pessoas em casa. Das últimas 10 partidas, só duas tiveram menos de 40 mil pagantes.

O próximo compromisso do Timão em Itaquera ainda não está definido. Pode ser contra o Bragantino, no próximo sábado, dia 27, pela 24ª rodada do Brasileirão, ou mesmo antes, no meio da semana, contra o Fluminense. Isso será decidido às 11h desta sexta-feira, quando acontece o sorteio dos mandos das semifinais da Copa do Brasil.