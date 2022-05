Após votar favorável, senadora Mailza comemora aprovação da PEC do piso salarial dos agentes comunitários de saúde 

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), realizou uma ação de vacinação em parceria com o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-AC) visando reforçar a cobertura vacinal da população acreana. Nos 7 dias de ação foram aplicadas 5.922 doses de vacinas.

O TRE iniciou, na quarta-feira, 27 de abril, um mutirão de atendimentos aos eleitores da capital acreana e aproveitou a oportunidade para convidar a equipe do Programa Nacional de Imunização (PNI) do Acre para realizar o mutirão de vacinação.

Tanto o mutirão de vacinação quanto a campanha do TRE ocorreram do dia 27 de abril ao dia 4 de maio, das 8h às 17h, na quadra do Serviço Social do Comércio (Sesc), na unidade do Bosque. O objetivo da ação do PNI foi imunizar a população em geral, crianças, adultos e idosos, com as vacinas de campanha: covid-19, gripe, sarampo, caxumba e rubéola.

“Estamos com a cobertura vacinal baixíssima no estado, e por isso trabalhamos com as vacinas da campanha. Já estávamos com uma queda na aderência à campanha, e com a pandemia houve uma piora na procura. Com isso, vimos a oportunidade do Estado promover ações e firmar parcerias com outras instituições, para atender ao público que não pode se ausentar no período de trabalho. Estendemos para o fim de semana também pensando nessas pessoas”, ressalta a coordenadora estadual do PNI, Renata Quiles

Balanço das doses aplicadas:

Covid-19: 1.474

Covid-19 pediátrica: 211

Tríplice Viral: 1.747

Influenza: 2.490

