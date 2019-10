Segundo o Dnit, nos próximos dois anos e meio as obras de recuperação da BR-317 vão receber investimentos de quase R$ 300 milhões.

Com obras em ritmo intenso no trecho entre Xapuri e Capixaba, a BR-317 causa sofrimento para motoristas e veículos que trafegam nos cerca de 60 quilômetros entre o Entroncamento com a Estrada da Borracha (AC-485) e Epitaciolândia.

Apesar de haver duas frentes de serviço nessa região da rodovia federal, a quantidade de buracos ainda é gigantesca e alguns pontos estão críticos a ponto de oferecer sérios riscos de acidentes.

A viagem nesse trecho da estrada tem sido bem mais lenta que o normal. Entre os pontos que merecem maior atenção dos motoristas estão as pontes sobre os igarapés Barra e Entroncamento. Nesses dois locais, além de o terreno estar bastante irregular há muita poeira, o que, em determinados momentos, tira completamente a visão de quem está dirigindo. O que anima, apesar do cenário de precariedade da via, é que se vê máquinas e homens trabalhando.

Só para esse ano, a previsão é de que sejam gastos R$ 40 milhões na rodovia federal que será totalmente recuperada desde a divisa do Acre com o Amazonas até o município de Assis Brasil.

O consórcio de empresas que venceu a licitação é o mesmo que já executa as obras da BR-364 entre Rio Branco e Cruzeiro do Sul.

Anel Viário na Fronteira

Com recursos previstos de R$ 60 milhões, o Anel Viário de Epitaciolândia e Brasiléia é uma obra muita esperada pela população e pelos administradores dos municípios.

A BR-317 será desviada do trecho urbano e a construção da nova ponte sobre o Rio Acre desafogará o tráfego de veículos pesados na região.

A garantia dos investimentos foi dada pelo governador Gladson Cameli na sua primeira visita à regional do Alto Acre, no começo deste ano, acompanhado pelo superintendente Dnit-AC, Carlos Henrique de Assis Moraes, como resultado do compromisso assumido pelo ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas.

