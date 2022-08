Aposentada que teve descontos ilegais na folha de pagamento deve ser indenizada em R$ 5 mil

A memória de vida das mulheres do Quinze e as ações das mulheres na vida cotidiana e na política foram temas tratados no evento, na última sexta-feira, dia 5.

A deputada federal, Vanda Milani, realizou um chá da tarde com as mulheres do bairro Quinze e de bairros do segundo distrito para discutir ações voltadas para a mulher, na última sexta-feira, dia 5. A memória de vida das mulheres do Quinze e as ações das mulheres na vida cotidiana e na política, foram temas tratados no evento.

Durante o encontro com as mulheres do Quinze e de outros bairros do segundo distrito, a deputada federal cumprimentou amigas de longa data, amigas de coligação, e lembrou sobre a sua atuação profissional e sua atuação na política como deputada federal nos últimos anos.

“Recebemos aqui amigas que me acompanham há muito tempo e que conhecem a minha vida. Eu fiz questão de convidar a todas para um chá da tarde para conversarmos sobre política. Isso me deixa muito honrada porque são pessoas que viram quando eu cheguei no quinze, são mães, filhas e netas. Estou muito honrada e feliz por encontrá-las”, comemorou a deputada federal.

A empreendedora, Maria das Neves, relembrou algumas vivências da amizade com Vanda Milani, uma amizade que já dura 45 anos. De acordo com a empreendedora, ambas se conhecem desde quando Milani chegou ao Acre.

“Eu conheço a Vanda há muitos anos, logo quando ela chegou aqui e nós sempre nos demos muito bem. Eu tenho uma farmácia aqui no Quinze, e ela sempre foi cliente minha e minha amiga, a ponto de que quando ela ganhou bebê, em uma cesárea, eu vim tirar os pontos dela, trazer as medicações e fazer os curativos. E eu adoro ela, gosto muito mesmo. Eu só desejo o melhor para ela”, completou Maria das Neves.

