“Queremos de uma forma pacífica mostrar ao governo que estamos a disposição para trabalhar”, diz manifestante

Na manhã deste sábado (7), centenas de pessoas que foram aprovadas no concurso público da Polícia Civil e que estão no cadastro de reserva, estiveram presentes no desfile-cívico, em alusão à Independência do Brasil, realizado no dia 7 de setembro.

Na ocasião, cerca de 460 alunos fizeram um apelo pacífico ao governador Gladson Cameli (Progressistas), para que possa convocá-los o mais breve possível para atuarem na segurança pública do Estado. Ao todo são 30 escrivães e 430 agentes de Polícia Civil.

Segundo o representante do movimento, Charles Almada, o objetivo é sensibilizar o governo pela causa dos aprovados. “Queremos de uma forma pacífica mostrar ao governo que estamos a disposição para trabalhar”, explicou.

O governador Gladson Cameli convocou, em abril deste ano, 500 aprovados nos concursos públicos das polícias Militar e Civil do Acre. O anúncio foi feito durante coletiva sobre os 100 primeiros dias de governo.

Ao todo, são 247 aprovados no concurso da Polícia Militar e outros 267 no da Polícia Civil que aguardam convocação desde 2017.

