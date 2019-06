O Governo do Acre publicou no Diário Oficial do Estado (DOE) desta sexta-feira, 28, o edital de convocação dos candidatos em cadastro de reserva do último concurso realizado pelo Corpo de Bombeiros Militar para o curso de formação.

O curso vai prepará-los para o cargo de Aluno Oficial Militar Estadual Combatente do quadro efetivo da corporação. Ao todo, são 21 candidatos foram chamados, sendo 15 homens e 6 mulheres que deverão comparecer para matrícula entre os dias 28 de junho a 8 de julho, das 8h às 14h, na Diretoria de Ensino e Instrução (DEI), do Comando Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Acre. O local fica situado no Centro Integrado de Ensino e Pesquisa em Segurança (Cieps), localizado na Via Verde, BR-364, KM 02, aos fundos do Batalhão Ambiental Militar.

O curso de formação está previsto para começar no dia 12 de agosto e terá duração de 4.100 horas/aulas, exigindo do aluno tempo integral, com frequência obrigatória e dedicação exclusiva. Caso o candidato não compareça no prazo estipulado para matrícula, não constará nas convocações futuras e estará automaticamente eliminado do certame.

Comentários