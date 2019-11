O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), realizou o processo seletivo simplificado para o preenchimento temporário de 340 vagas na área da saúde.

A última sexta-feira, 1°, foi o dia mais aguardado por aqueles que esperavam ser convocados para assumir os cargos. Dos 340 aprovados no processo seletivo simplificado, 260 assumiram suas funções.

“Desde sexta-feira, 1º, estamos entregando o memorando de lotação. Dos 260 aptos, o restante das vagas não apresentou documento ou solicitou reclassificação. Com isso, iremos fazer nova convocação para as vagas que não foram preenchidas”, explica a chefe do Departamento de Recursos Humanos da Sesacre, Carmen Braga.

Os profissionais convocados irão garantir a ampliação dos serviços nas unidades do interior e da capital e também dos atendimentos do Serviço Móvel de Urgência e Emergência (SAMU).

Os 340 cargos são para as funções de agente administrativo, técnico em enfermagem, auxiliar em saúde bucal, técnico de laboratório em análises clínicas, técnico de radiologia, biólogo, biomédico, contador, enfermeiro, farmacêutico, fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo e médico.

As lotações são para as cidades de Rio Branco, Acrelândia, Assis Brasil, Brasileia, Cruzeiro do Sul, Feijó, Jordão, Mâncio Lima, Manoel Urbano, Marechal Thaumaturgo, Plácido de Castro, Porto Walter, Rodrigues Alves, Santa Rosa do Purus, Sena Madureira, Senador Guiomard, Tarauacá e Xapuri.

