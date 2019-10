Ministros Ernesto Araújo e Onyx Lorenzoni anunciaram que o governo saudita deve investir cerca de 10 bilhões de dólares no Brasil. Ainda não foram anunciadas as datas, nem os setores em que serão investidos os recursos. Em contrapartida, o Brasil deve facilitar a entrada de sauditas no Brasil reduzindo o custo dos vistos para o Brasil e aumentando o período de um para cinco anos. Mesmo investimento foi feito em EUA, Japão, França, África do Sul e Rússia.

