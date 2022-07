Araketu, Margareth Menezes, Cobras Dance e Álamo Kário levantam multidão no segundo dia de folia em Brasiléia

Aconteceu nesta sexta dia 01 de julho, a entrega de 756 títulos de propriedades para moradores do Bairro José Hassem. Agora os moradores vão ter um documento que da toda segurança para sua propriedade.

A entrega desses títulos aconteceu graças ao esforço de servidores da prefeitura, Iteracre e cartório que somaram forças para acelerar o processo e entregar em tempo recorde o documento.

O evento contou com as presenças do prefeito Sérgio Lopes, vereadores no ato representado pela parlamentar Lucimar Souza, a “Preta”; do presidente da Associação de Moradores, José Barbosa, o “Lenon”; e do presidente do Imac, André Hassem.

Também estiveram presentes o presidente licenciado da Federação da Indústria do Acre (Fieac), José Adriano; André Hassem Presidente do IMAC, o presidente do Iteracre, Alírio Wanderley Neto; a cartorária de Epitaciolândia, Valéria Aquino; e, representando o governo do Estado, o secretário-chefe da Casa Civil, Jhonatan Donadones.

Falando em nome dos vereadores Lucimar de Souza (Preta) enalteceu os esforços de todos, principalmente da equipe da prefeitura para que esses títulos fossem entregues para aos moradores do Bairro José Hassem.

“Hoje é momento de gratidão, quase todos os moradores do Bairro José Hassem inclusive minha mãe estão recebendo o titulo definitivo de suas propriedades, e aqui nesta ocasião quero parabenizar ao prefeito Sérgio Lopes que não mediu esforços e deu todo o apoio para o pessoal do ITERACRE para que todos os trâmites ocorressem em tempo hábil e hoje estamos aqui recebendo esse benefício.”

Ao fazer o uso da fala a Cartorária Valéria Aquino enalteceu empenho do prefeito Sérgio Lopes e de toda sua equipe para que esses títulos fossem entregues.

“Se fala muito em esforços para que esses títulos fossem entregues, más quem teve a coragem e todo empenho foi o prefeito Sérgio Lopes que abraçou essa causa e colocou sua equipe em campo, eles não mediram esforços para que fosse possível entregar esses documentos, agora vocês tem um titulo de verdade que da total segurança de suas propriedades.” Enfatizou Valéria Aquino.

Sérgio Lopes homenageou todos os envolvidos nessa força tarefa para a entrega dos 756 títulos de propriedade aos moradores.

“Aqui estamos homenageando todos os que incansavelmente trabalharam para que hoje esse feito pudesse acontecer, essa é uma forma de reconhecer o trabalho do ITERACRE, da Cartorária Valéria Aquino e equipe, e do nosso pessoal do Setor de Cadastro e tributação, hoje os moradores do Bairro José Hassem podem contar com um documento real, que dá toda segurança e possibilita a abertura de financiamentos para uma reforma ou ampliação de suas casas, a todos os envolvidos o nosso muito obrigado.” Salientou Sérgio Lopes.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Comentários