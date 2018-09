decisão do Campeonato Acreano de Futsal da 2ª divisão , entre Fluminense da Bahia e Atlético Brasileense, na noite desta terça-feira (11), no ginásio Álvaro Dantas, em Rio Branco, terminou com agressão ao árbitro responsável pela condução da partida e um jogador do time do município de Brasileia preso.

A partida estava com placar de 6 a 4 para o Fluminense da Bahia e foi encerrada aos 16 minutos da etapa final. Após o lance que originou o sexto gol do Fluminense da Bahia, o ala Alcione, do Atlético Brasileense, insatisfeito com a não marcação de uma falta pelo árbitro Marcos Nogueira, partiu pra cima do juiz e deferiu uma cabeçada. Nogueira caiu na quadra e o jogador aplicou-lhe um chute no rosto.