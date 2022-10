Área desmatada no Acre chega a 121 km² em setembro, diz INPE

A área de alertas de desmatamento na Amazônia em setembro foi de 1.455 km2, mostrou nesta sexta-feira (7) o sistema de monitoramento por satélite Deter, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). O número representa um crescimento de 47,7% em relação a setembro do ano passado e empata com 2019 (1.454 km2) como o recorde para o mês da série histórica iniciada em 2015.

Em setembro, o Acre desmatou 121 km2, quase o dobro do período passado, quando foram derrubados 70 km2.

Convertida em gás carbônico, a devastação detectada nesse único mês — que tende a ser subestimada devido à natureza do sistema Deter — representa a emissão 5.844.300 toneladas no Acre apenas no mês de setembro.

No acumulado do ano, desde janeiro, a área de alertas de desmate até setembro já é 4,5% maior do que a verificada até dezembro de 2021, e pode igualar ou superar nos três meses que restam o recorde histórico de 2019 (9.178 km2).

O número de focos de queimada detectados pelo Inpe no bioma amazônico no mesmo mês foi 41.282, um aumento de 147% em relação a setembro do ano passado e o pior desde 2010.

“O mundo tem 84 meses para cortar as emissões de gases de efeito estufa quase à metade se quiser ter uma chance de resolver a crise climática. A continuidade de Jair Bolsonaro no poder é a garantia de que o Brasil impedirá que isso aconteça. Qualquer pessoa que se importe com o futuro da floresta, as vidas dos povos indígenas e a possibilidade de termos um planeta habitável deveria votar para eliminar Bolsonaro da Presidência no próximo dia 30”, afirma Marcio Astrini, secretário-executivo do Observatório do Clima.

Fundado em 2002, o Observatório do Clima é a principal rede da sociedade civil brasileira sobre a agenda climática, com 77 organizações integrantes, entre ONGs ambientalistas, institutos de pesquisa e movimentos sociais. Seu objetivo é ajudar a construir um Brasil descarbonizado, igualitário, próspero e sustentável, na luta contra a crise climática. Desde 2013 o OC publica o SEEG, a estimativa anual das emissões de gases de efeito estufa do Brasil.

