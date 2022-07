Argentina supera Paraguai e se garante na Copa do Mundo Feminina

Hermanas vencem de virada e classificam com 3º lugar na Copa América

A Argentina está na Copa do Mundo Feminina de futebol do ano que vem, em Austrália e Nova Zelândia. Nesta sexta-feira (29), na disputa pelo terceiro lugar da Copa América, realizada na Colômbia, a Albiceleste derrotou o Paraguai por 3 a 1, no Estádio Centenário, em Armenia.

É a quarta vez que as argentinas se classificam para o Mundial. As hermanas estiveram nas edições de 2003, 2007 e 2019 e ainda buscam o primeiro triunfo na competição. Na edição passada, na França, somaram os dois primeiros pontos, mas foram eliminadas na primeira fase. Às paraguaias, resta a repescagem internacional, onde também está o Chile, que ficou em quinto na Copa América.

A seleção argentina conta com três jogadoras que atuam no Brasil: a zagueira Agustina Barroso (Palmeiras), a lateral Eliana Stabile (Santos) e a atacante Sole Jaimes (Flamengo). A maior parte (11) das atletas joga no país, com destaque ao Boca Juniors, de onde vêm quatro delas, como Yamila Rodríguez, que ganhou três prêmios de melhor em campo na Copa América – inclusive nesta sexta, diante do Paraguai. Mais sete estão no futebol europeu, caso das também atacantes Mariana Larroquette (Sporting, de Portugal) e Florencia Bonsegundo (Madrid CFF, da Espanha).

Apesar da Argentina ter mais presença no campo ofensivo, a primeira oportunidade real foi paraguaia, em um chute da atacante Jéssica Martínez, da entrada da área, que a goleira Vanina Correa salvou com a ponta dos dedos, desviando para o travessão. Na cobrança do escanteio, Correa saiu mal do gol e a meia Romina Nuñez, sem querer, desviou para as próprias redes, aos 40 minutos da etapa inicial, colocando a Albiroja à frente.

No segundo tempo, as argentinas se lançaram mais à frente, mas com dificuldades de concluir as jogadas. O Paraguai recuou as linhas para sair no contra-ataque. Aos 13 minutos, outra vez Martínez acertou o travessão, dessa vez arriscando de fora da área. Aos 34, a pressão deu resultado. Rodriguez foi lançada, aproveitou um desvio de cabeça de Jaimes, disparou às costas da marcação e tocou na saída da goleira Alicia Bobadilla, empatando a partida.

Mais inteira fisicamente, a Argentina seguiu em cima do Paraguai e chegou ao gol da virada e da classificação. Aos 44 minutos, Bonsegundo cobrou falta com categoria, da entrada da área, no canto de Bobadilla. Abatidas, as paraguaias saíram jogando errado e a Albiceleste liquidou de vez o confronto, com Rodríguez tirando da goleira e mandando para as redes.

Os finalistas Brasil e Colômbia também estão garantidos na Copa do Mundo, além de terem assegurado as duas vagas da América do Sul à Olimpíada de Paris (França). A decisão do título será neste sábado (30), às 21h (horário de Brasília), no Estádio Alfonso López, em Bucaramanga.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Comentários