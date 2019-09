Seis celulares estavam em poder dos assaltantes que foram capturados em flagrante, pouco após o crime

A Polícia Militar capturou na noite da sexta-feira (20) em flagrante dois acusados de roubo em um ônibus da linha Vila Acre, os objetivos roubados também foram recuperados pela polícia.

Giliard Silva dos Santos, de 27 anos, foi preso e o menor F.S.R de 15 anos apreendido próximo a uma mata que faz fundos com o Estádio Arena do Acre, na Via Chico Mendes. Com eles foram encontrados uma escopeta calibre 16, dois cartuchos intactos, R$ 29,00 em dinheiro, uma mochila preta com detalhe vermelho, faca tipo peixeira de cabo branco e seis celulares provenientes do roubo ao coletivo.

Os dois foram conduzidos ao 2º Batalhão de Polícia Militar, juntamente com os objetos e as vítimas para tomar as devidas providencias.

