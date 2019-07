A ação ocorreu nesta sexta-feira (5), um dia após a Segurança Pública do Acre liberar as visitas em seis unidades prisionais do estado, incluindo a de Sena Madureira. Com a apreensão, a visita foi suspensa nos pavilhões quatro, cinco e sete.

As visitas foram suspensas em todas as unidades do estado no último dia 28 por suspeita de fugas e rebelião. Agentes penitenciários tinham apreendido uma carta com um plano de fuga no Complexo Prisional Francisco d’Oliveira Conde (FOC), em Rio Branco.