Aconteceu neste final de semana na quadra poliesportiva da Escola de Tempo Integral KJK, no município de Brasiléia, o Arraial em comemoração a chegada das festas juninas com uma grande programação.

O evento contou com a presença de centenas de pessoas e com variadas comidas típicas, bingos e muito mais. Para fechar a programação com chave de ouro, o Grêmio Estudantil da escola, em parceria com a professora Dhene, eleita Miss Acre CNB em 2018, equipe da escola e Prefeitura Municipal de Brasiléia, além de apoiadores do evento estudantil, realizaram a escolha da Miss & Mister KJK 2019 e Miss Plus Size.

Contou com a presença de jurados: Silvia Pacheco (Coordenadora do Núcleo de Educação), Sidney Lins, da agência TOP MODEL/AC, de Gleisy Noger, eleita em 2017 Miss Pando e Miss Bolívia, Thay Tavares, Pytter Sá Mister Acre CNB e a advogada Carol Gask.

Os cerimonialistas do desfile ficaram a cargo de Alef Correia e Isnaydle Martins.

O grande momento esperado ficou para o resultado final. Com a maioria dos votos, os ganhadores aos títulos de Miss KJK, Miss simpatia, Mister simpatia, Miss Beleza e Miss Plus Size, foram eles:

Geverson Hyago (3º ano), eleito Mister KJK 2019;

Débora Lorrana (2º ano), eleita Miss KJK 2019;

Rita Mac (3º ano), eleita em segundo lugar pela primeira vez, como Mister Simpatia;

Laura Lopes (3º ano), eleita Miss Plus Size 2019;

Iara Fernanda (2º ano), eleita Miss simpatia;

Karla Dias (2º ano), eleita Miss Beleza.

O colégio destacou que o evento ocorre todo ano, a cada posse de um novo Grêmio estudantil. “O colégio Kairala José Kairala tem sido nos últimos anos, palco de muita cultura e protagonismo, se destacando e sendo bem avaliado”, comentou membro da comissão organizadora.

Texto: Isnaydle Martins – Para o jornal O Alto Acre.

